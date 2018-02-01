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Агент 024

«Агент 024»: Навес сделали, а мусорные баки поставить забыли

В районе Института земледелия, на пересечении улиц Тойгонбаева и Тимура Фрунзе сделали навес под мусорные баки, а их самих поставить забыли. Об этом на WhatsApp ИА «24.kg» сообщили местные жители.

«Почему мэрия не смотрит за городом? Полгода прошло, а мусорные баки до сих пор не поставили. Ограждения построили, а баки забыли. Как так можно?!» — возмущается читательница.

«Я каждый день убираю вокруг, но дальше так невозможно. Для чего они поставили ограждения, если не собираются ставить баки?» — задается вопросом читательница.

Чтобы стать «агентом 024», вы можете сообщить новость, отправив ее в WhatsApp или Viber по номеру (0555) 312–024.
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