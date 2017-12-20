В Канте неизвестные отстреливают собак. Видео в социальной сети Facebook опубликовал пользователь Сережа Лужанский.

«Сегодня в 9.06 во втором микрорайоне Канта какие-то люди отстреливали собак из дробового ружья среди жилых домов. Как раз во время выстрела дочь вышла из подъезда и испугалась. Вокруг визг животных, крики женщин, стрельба, как в боевике, дядька носится с ружьем, как попало. Опознавательных жилетов нет. На замечание сказали, что у них разрешение от мэрии», — написал он.

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