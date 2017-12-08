Зарплаты в Госрегистре Джалал-Абада ушли на взятки. ГРС займется проверкой

Зарплаты сотрудников Джалал-Абадского городского управления по землеустройству и регистрации прав на недвижимое имущество якобы потратили на взятки. Об этом ИА «24.kg» сообщил читатель на условиях анонимности.

«Второй месяц задерживают и не выдают зарплату работникам организации. Со слов бухгалтера, в кассе денег нет. Причиной якобы явились частые проверки со стороны прокуратуры, Госслужбы по борьбе с экономическими преступлениями, которым дают взятки. Последнее удержание с зарплаты было на День прокуратуры. Разве можно на это удерживать с заработной платы?» — возмущен читатель.

В Государственной регистрационной службе ИА «24.kg» подтвердили, что зарплату в Госрегистре задерживают на месяц. Причины в настоящее время выясняют. По факту возможной дачи взяток проведут служебное расследование, об итогах которого в ГРС обещали сообщить позже.

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