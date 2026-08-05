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В Бишкеке стройкомпания снова разрушила восстановленный и озелененный газон

В Бишкеке стройкомпания снова разрушила восстановленный и озелененный на улице Усенбаева газон. Об этом редакции сообщили жители близлежащих домов.

По их словам, после публикации о нарушениях при строительстве объекта убитый стройфирмой газон восстановили. Но буквально спустя пару дней строители снова стали использовать зеленую территорию для своих нужд.

«Слов нет. Это как нужно ненавидеть свой город? Что вы оставите своим детям и внукам, кроме денег, которые их не спасут в засохшем Бишкеке?» — спрашивают жители застройщика.

Они интересуются, почему городские власти закрывают глаза на грубое нарушение экологических норм, почему строителям позволяют уничтожать зеленые зоны.

Напомним, строительство крупного объекта в указанном месте осуществляет ОсОО «ГлавТехИнвест». Ранее его рабочие прямо на муниципальном газоне устроили разгрузку бетона. Зеленая зона погибла.

Мэрия не считает нужным информировать горожан о принятых мерах в отношении нарушителя.

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Ссылка: https://24.kg/agent_024/384177/
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