В Бишкеке убитый стройкомпанией газон попыталась восстановить мэрия

В мэрии Бишкека отреагировали на нарушения при строительстве объекта на улице Усенбаева и убитый стройкомпанией «ГлавТехИнвест» газон попытались восстановить.

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Как сообщалось ранее, ОсОО «ГлавТехИнвест» возводит многоэтажное здание и грубо нарушило не только техрегламент, но и экологические нормы — прямо на муниципальном газоне устроило разгрузку бетона. Зеленая зона погибла.

Накануне городские службы попытались расчистить загубленный участок от застывшей массы, привезли землю и засыпали его.

Здесь даже посадили пару кустов. Насколько качественно освободили от бетонной кучи газон, покажет время. Если зелень приживется, то газон снова будет радовать горожан.

Неизвестно, последовали ли наказание и штрафные санкции для самой стройкомпании, загубившей зеленую зону. Муниципалитет об этом не проинформировал.