Что скажет мэр Бишкека? О двойных стандартах Айбека Джунушалиева

Накануне представители мэрии Бишкека пришли в офис информационного агентства 24.kg и начали демонтировать входную группу. Помещение, в котором работает редакция, находится в аренде. Официальных документов с обоснованием такого срочного демонтажа представлено не было. Чиновники поспешили заверить общественность в том, что «в рамках своих полномочий продолжают работу по освобождению муниципальных земель от самовольно размещенных объектов».

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Бесспорно, порядок в столице наводить нужно. И журналисты всегда, как и та самая общественность, всегда на страже интересов города, а не отдельно взятых клерков или представителей какого-нибудь бизнеса.

Но «борьба» Айбека Джунушалиева и его подчиненных очень похожа на сведение счетов с отдельными СМИ. Подтверждением тому могут свидетельствовать двойные стандарты городских служб. В Бишкеке сотни — нет, скорее тысячи «самовольно размещенных объектов». Они буквально на каждом шагу, но глава города освобождает вверенную ему территорию, как ему хочется.

Мы прошли пару кварталов от офиса редакции, чтобы убедиться в этом. Лестница, установленная прямо над ирригационной системой и в нее же упирающаяся, — это, по мнению мэра столицы, образец прекрасной входной группы? Отметим, что это строение расположено на одной из центральных улиц. В отличие от лестницы офиса редакции, которая была вообще в глубине двора.

Или эстетически «прекрасный» во всех отношениях навес, по мнению градоначальника, украшает центр?

Ни для кого ни секрет, что практически все первые этажи городских строений использует малый и средний бизнес. Первоэтажный Бишкек буквально весь в объектах торговли, сервиса, сферы услуг, обменок и фармацевтического бизнеса.

Но мэрия очень избирательно относится к их представителям, как и к прессе. Смотрите сами, какое уродство годами стоит на Моссовете. Кого-то заставили демонтировать входы, а «самую красоту красотейшую» оставили. Это не двойные стандарты чиновников?

Еще пример. На улице Усенбаева идет большая стройка. ОсОО «ГлавТехИнвест» возводит большой объект и грубо нарушает не только техрегламент, но и экологические нормы, прямо на муниципальном газоне устроило разгрузку бетона. Зеленая зона погибла. Стройка продолжается, но Айбек Джунушалиев этого не видит — он занят войной с журналистами.

Практически напротив офиса редакции, в диаметре 500 метров, десятки входных групп, ничем не отличающихся от демонтированной. Но мэрию это устраивает. Потому что там нет СМИ?

Фото 24.kg. Летник прямо на газоне никого из муниципалитета не смущает

Вот, например, еще один образец явно грубого нарушения использования муниципальной земли. Точка общепита расположила свой летник прямо на газоне. Он стоит тут уже не первый год. Но муниципалитет это не смущает. Или он дал разрешение? Тогда возникает вопрос: почему городские власти поощряют уничтожение зеленой зоны?

Фото 24.kg. Еще один пример «заботы» мэрии об озеленении

Тут же рядом еще один пример «заботы» мэрии об озеленении. У офиса одной из госструктур, расположенной рядом с этим летником, вот такое «буйство» зеленых насаждений. Но главе города не до этого...

Несколько фото без комментариев:

Напомним, выступая на общереспубликанском совещании с представителями власти, правоохранительными органами в регионах и мэрами Бишкека и Оша, президент Садыр Жапаров подчеркнул, что проблемы граждан должны решаться на местном уровне, а не через жалобы и соцсети.

Ежедневно редакции десятков СМИ получают сообщения, звонки и фото и видео от неравнодушных кыргызстанцев, которые сигнализируют или жалуются на те или иные проблемы. Свой крик души они также активно распространяют через соцсети. Бишкекчане, пожалуй, самые активные. Не потому, что они хотят насолить Айбеку Джунушалиеву или вверенным ему службам, а потому, что они болеют, переживают за родной город не меньше чиновников и тоже хотят, чтобы Бишкек становился лучше и красивее. И журналисты об этом пишут, потому что подсказывать и предупреждать власти любого звена — это их одна из основных задач.