От мусора идет ужасная вонь. Жители Александровки снова обращаются за помощью

Жители села Александровка вновь обратились с жалобой на бездействие местных властей по вопросу вывоза мусора. Об этом они сообщили 24.kg.

По словам сельчан, проблема носит систематический характер и, несмотря на многочисленные обращения, до сих пор не решена.

Фото читателя 24.kg

«Несколько раз обращались к главе Мин-Булакского айыл окмоту, директору ЖКХ «Таза Булак» и даже к акиму Московского района Ниязбеку Козуеву, пожалуйста, вовремя убирайте мусор. В такую жару контейнер стоит полный уже более 20 дней, от мусора идет ужасная вонь. Пройти мимо невозможно ни днем, ни вечером. Мы живем рядом, ночью даже форточки открыть не можем», — жалуются они.

По словам очевидца, сотрудники ЖКХ лишь частично убирают верхние слои мусора, в то время как в нижней части контейнеров уже завелись черви. Люди обеспокоены бездействием санитарных служб района.

Схожая ситуация наблюдается и в селе Садовом Московского района.

«Жители городка неоднократно обращались даже к акиму Московского района, тоже без толку. Как будто какое-то брошенное село, хотя в самом центре села Садового находится администрация сельской управы. Тогда что говорить о глубинках села Мин-Булакского айыл окмоту?» — сообщил местный житель.

Несмотря на многочисленные обращения, вопрос вывоза мусора по-прежнему остается нерешенным. Люди просят власти обратить внимание на санитарное состояние сел и не допустить экологической угрозы.

Читайте по теме «Скидывают кишки и кости». Жители Александровки жалуются на вонь с мусорки

Отметим, что жалобы о проблемах с вызовом мусора в Александровке и близлежащих селах поступают в 24.kg систематически. Так, в начале марта жители села Александровка жаловались на неприятный запах из мусорного контейнера, расположенного возле жилых домов. По словам жителей, туда скидывали кости, кишки животных и другие органические отходы и задерживали вывоз на несколько дней. В феврале сельчане сообщали о горящем мусорном полигоне, который травил крестьян своим дымом.

В мае горели два мусорных полигона в селах Александровка и Арал. Жителям приходилось дышать дымом и гарью.