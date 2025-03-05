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Агент 024

«Скидывают кишки и кости». Жители Александровки жалуются на вонь с мусорки

Жители села Александровка жалуются на неприятный запах из мусорного контейнера, расположенного возле жилых домов. Об этом они сообщили 24.kg.

На улице Почтовой вывоз мусора задерживают до пяти дней. По словам жителей, туда скидывают кости, кишки животных и другие органические отходы, так как рядом мясной базар. Неприятный запах распространяется на все дома по этой улице. 

«Мы столько раз обращались к руководству Мин-Булакского айыл окмоту и коммунальным службам, все без толку. В этот раз опять та же история. Контейнер стоит полный более пяти дней. Сейчас холодно, а что будет, когда станет теплее? В прошлом году летом невозможно было двери открыть от запаха», - сообщил читатель 24.kg.  

Жители просят решить вопрос о выбросе экологических отходов. 

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Ссылка: https://24.kg/agent_024/321830/
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