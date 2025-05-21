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Горящие мусорные полигоны в Александровке и Арале травят жителей

В Чуйской области горят два мусорных полигона в селах Александровка и Арал. Об этом 24.kg сообщили читатели.

В селе Александровка свалка горит уже полмесяца, жителям приходится дышать дымом и гарью. По словам обратившегося читателя, крестьяне обращались в айыл окмоту, к руководству района и директору ЖКХ, но все безрезультатно.


Жители села Арал обратились с такой же жалобой. Они сообщили, что вынуждены задыхаться от дыма и гари из-за близлежащей свалки. Они просят перенести ее подальше от населенного пункта.

По словам читательницы, возгорание уже потушили, но мусор продолжает тлеть и жителям приходится дышать исходящими токсинами.

«13 мая всю ночь горела свалка и запах плавленной пластмассы стоял весь следующий день. Это невозможная жизнь. Как затушили, она тлеет и мы дышим этой гадостью. Мы хотим, чтобы от нас убрали и перенесли эту свалку на другие земли. У нас маленькие дети и старики, почему мы должны травить свои легкие?»— прокомментировала женщина.

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Проблема со свалкой в Александровке тянется еще с февраля. Тогда жители сообщили, что на полигон приезжали экологи Московского района Чуйской области, представители Санэпидстанции и айыл окмоту, но с их стороны не было предпринято никаких действий. 

Вы можете сообщить новость, отправив ее в WhatsApp по номеру 0555312024.  

 

 
Ссылка: https://24.kg/agent_024/329832/
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