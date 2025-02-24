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Агент 024

В селе Александровка горит мусорная свалка

Жители села Александровка Мин-Булакского айыл окмоту Чуйской области жалуются на горящий мусорный полигон, расположенный недалеко от их возделываемых полей. Об этом они сообщили 24.kg.

«Там уже невозможно пройти. Мы сельские жители, живем в основном за счет земли, и рядом со свалкой наши поля. Зима заканчивается, а как летом быть? Куда смотрят экологи? Куда смотрит санэпидемстанция?» — сообщил житель айыл окмоту.

Читатель отметил, что, помимо мусора, на свалке находятся трупы мертвых животных. На видео можно увидеть клубы дыма от огромного количества горящего мусора.

Вы можете сообщить новость, отправив ее в WhatsApp по номеру 0555312024.
Ссылка: https://24.kg/agent_024/320933/
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