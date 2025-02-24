В селе Александровка горит мусорная свалка

Жители села Александровка Мин-Булакского айыл окмоту Чуйской области жалуются на горящий мусорный полигон, расположенный недалеко от их возделываемых полей. Об этом они сообщили 24.kg.

«Там уже невозможно пройти. Мы сельские жители, живем в основном за счет земли, и рядом со свалкой наши поля. Зима заканчивается, а как летом быть? Куда смотрят экологи? Куда смотрит санэпидемстанция?» — сообщил житель айыл окмоту.

Читатель отметил, что, помимо мусора, на свалке находятся трупы мертвых животных. На видео можно увидеть клубы дыма от огромного количества горящего мусора.

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