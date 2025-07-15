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Сломанные деревья в микрорайоне «Улан-2». Мэрия не считает это своей проблемой

Ранее в Бишкеке на улице 7 Апреля в микрорайоне «Улан-2» сломали молодые деревья. В мэрии прокомментировали 24.kg данный инцидент.

«По информации МП «Бишкекзеленстрой» сломанные деревья в микрорайоне «Улан-2» не находятся на балансе муниципального предприятия и являются дикорастущими. На месте ранее провели работы по ремонту электрических кабелей, в связи с этим данные деревья обрезали», — сообщила пресс-служба мэрии Бишкека.

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Ссылка: https://24.kg/agent_024/336313/
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