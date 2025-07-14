В Бишкеке снова сломали молодые деревья

В Бишкеке на улице 7 апреля в микрорайоне «Улан-2» сломали молодые деревья. Об этом редакции 24.kg сообщил читатель.

«Утром мы проходили в детский сад, и все деревья были в порядке. Проходим там же через 3 часа, и все поломано. Видимо, у нас появились вандалы, которым мешают эти деревья», — говорит житель столицы.

Ранее на бульваре Эркиндик сломали молодые деревья. Пресс-служба мэрии Бишкека сообщила, что подозреваемого уже задержали.

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