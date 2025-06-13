БЦ «Россия» оккупировал парковки по периметру. Водители не могут оставить машины

В Бишкеке возле бизнес-центра «Россия» парковка разрешена только для его сотрудников, но теперь парковщик запрещает горожанам парковаться и на противоположной стороне улицы с заявлением, что территория также принадлежит БЦ. Об этом 24.kg сообщила читательница.

«Когда приезжаешь в этот район по делам, поиск парковочного места занимает в среднем 20-30 минут. Возле бизнес-центра «Россия» парковка запрещена — она предназначена исключительно для сотрудников. Сегодня были свободные места на противоположной стороне улицы, но парковщик не позволил там остановиться, пояснив, что эти места также предназначены для сотрудников БЦ «Россия», — отметила она.

Женщина интересуется, на каком основании парковочные места на противоположной стороне улицы считаются частью парковки бизнес-центра?

«Если это действительно так, прошу опубликовать официальную схему, подтверждающую это. Если нет, прошу принять меры и обеспечить равные условия для всех граждан, особенно учитывая загруженность района и отсутствие альтернативных парковочных мест поблизости», — заключила она.