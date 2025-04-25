Ремонт дорог в Бишкеке. Люди ждут транспорт на проезжей части

Из-за ремонта проспекта Жибек Жолу от улицы Лермонтова до улицы Курманджан Датки с южной стороны начались большие пробки. Об этом 24.kg сообщили читатели.

По их словам, остановка на Аламединском рынке по Жибек Жолу теперь недоступна, и люди ждут транспорт прямо на проезжей части, что еще больше усугубляет ситуацию.

В мэрии Бишкека заявили, что в основном эти граждане едут в Кант, Токмак, Ивановку, то есть это не столичные маршрутки, а обслуживающие Чуйскую область. «Хотя в шаговой доступности есть Восточный автовокзал, но люди туда не идут», — заметили там.

Отметим, что городские автобусы тоже проезжают в этом районе.

Ранее в департаменте транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры говорили, что улицы, где будут проводить ремонт дорог, закроют не полностью, а поэтапно.

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