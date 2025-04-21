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Общество
Сюжет: Ремонт дорог в Кыргызстане

Ремонт дорог в Бишкеке. На реабилитацию закроют еще два участка

В Бишкеке на реабилитацию закрывают еще два участка. Об этом сообщила пресс-служба мэрии.

Сегодня, 21 апреля, для движения транспорта закрыли отрезок бульвара Молодой Гвардии от улицы Фрунзе до проспекта Жибек Жолу с западной стороны. Но перекрестки открыты, и с восточной стороны организовано временное двустороннее движение.

22 апреля закроют участок проспекта Жибек Жолу от улицы Буденного до улицы Курманжан Датка с южной стороны. С северной стороны организуют временное двустороннее движение.

Мэрия Бишкека просит отнестись с понимаем к временным неудобствам и во избежание дорожных заторов рекомендует заранее планировать свой маршрут, а также воспользоваться общественным транспортом вместо личного.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/326817/
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