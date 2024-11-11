Жители района Института земледелия просят восстановить маршрут троллейбуса № 8. Об этом 24.kg написали читатели.

Они отметили, что на время саммита ОТГ приостановили некоторые троллейбусные маршруты, в том числе № 8, курсирующий по улице Льва Толстого.

«И до сих пор его не вернули на линию. Район улиц Льва Толстого/Тимура Фрунзе обслуживает только автобус № 227, но влезть в него невозможно, потому что он уже с новостройки идет забитый. Курсирует раз в 30 минут. До каких пор транспортники будут издеваться над нашим районом? Маршрут № 204 убрали, но вместо него автобус не пустили. Теперь ни на Орто-Сайский рынок, ни в микрорайоны мы уехать не можем. Нам говорят: «Пересадку делайте». Но это очень дорого. Да, с «Пишпека» ходит автобус № 23, но с улицы Тимура Фрунзе надо три остановки идти до него», — написали читатели.

Еще один житель Бишкека поинтересовался, почему до сих пор не запустили троллейбус № 17. «Улицу Горького открыли. Чтобы уехать в микрорайоны, приходится подниматься на остановку почти на Суванбердиева...», — заметил он.

Напомним, ранее муниципалитет предложил передать 100 троллейбусов Ошу, в Бишкеке начали демонтировать контактную сеть, что вызвало обеспокоенность у части горожан. 29 августа на сессии депутаты БГК одобрили передачу техники. Первые троллейбусы уже прибыли в южную столицу. Жители Бишкека подали иск в суд на решение городского кенеша о передаче троллейбусов. Они считают, что решение противоречит закону о кредитном соглашении о покупке троллейбусов № 1191-VI и принималось с многочисленными нарушениями.

Бишкек передает Ошу 100 троллейбусов, Нарыну — 6, а Баткену — 10.

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