Осень в Кегети и пестрая Ала-Арча. Фото читателей 24.kg

Рубрику «Мгновения жизни» мы создаем с помощью наших авторов — читателей 24.kg, которые любят путешествовать по Кыргызстану, фотографировать или снимать видео. Сегодня мы погружаемся в осень в разных уголках республики.

«Все цвета осени в одном фото», — написал один из постоянных авторов нашей рубрики Бакыт Шукуралиев о своих фотографиях, сделанных в Ала-Арчинском ущелье.





Полюбуемся осенью в ущелье Кегети. Правда, фотографии сделаны в 2023 году. Но вряд ли дорога к озеру Коль-Тор, которую преодолела Надежда Хабичевская, стала от этого менее красивой.











Двигаемся дальше на восток — в ущелье Ак-Тюз. Фотографию нам прислал Таштемир уулу Алмаз.

Фото Таштемир уулу Алмаза. Осенний Ак-Тюз

Теперь отправимся на восток Чуйской области — там в селе Букара осенние фотографии сделала одна из наших постоянных авторов Асель Исаева.









Вернемся немного назад по времени и отправимся на Иссык-Куль. В Джети-Огузском районе есть красивый водопад «Девичьи слезы», где побывал Эдиль Турдумамбетов.





Завершим наше путешествие в том же районе. Вот таким ущелье Барскоон в августе увидел Виталий Кириченко.











Надеемся, наши авторы смогли вас удивить. Кстати, если у вас есть фотографии или видео из ваших путешествий по стране, то вы можете стать одним из авторов рубрики «Мгновения жизни». Сделать это просто.

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