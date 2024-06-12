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Сюжет: Чудаки парковки

Чудаки парковки. Нарушители занимают тротуары, остановки и велодорожки

Читатели присылают на WhatsApp 24.kg фотографии и видео с нарушителями правил парковки.

«Чудаки» продолжают оставлять свои авто на тротуарах.

«Обязательно нужно заезжать на велодорожку?» — спрашивает читатель.

На улице Байтика Баатыра постоянно паркуются на тротуаре.

читателя 24.kg
Фото читателя 24.kg. Чудаки парковки

В жилмассиве «Ак-Ордо» машинами заставили остановку, из-за чего водители общественного транспорта не могут подъехать ближе и людям приходится выходить на проезжую часть.

В районе Ошского рынка водитель проигнорировал предупредительный знак.

Напомним, в Бишкеке активисты запустили акцию «Тротуары без машин». Они предлагают жителям загружать фотографии или видео авто на тротуарах в социальные сети c хештэгом #тротуарыбезмашин, чтобы город знал своих антигероев.

Чтобы стать «агентом 024», вы можете сообщить новость, отправив ее в WhatsApp по номеру 0555312024.
Ссылка: https://24.kg/agent_024/296501/
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