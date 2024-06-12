Чудаки парковки. Нарушители занимают тротуары, остановки и велодорожки

Читатели присылают на WhatsApp 24.kg фотографии и видео с нарушителями правил парковки.
«Чудаки» продолжают оставлять свои авто на тротуарах.
«Обязательно нужно заезжать на велодорожку?» — спрашивает читатель.
На улице Байтика Баатыра постоянно паркуются на тротуаре.
В жилмассиве «Ак-Ордо» машинами заставили остановку, из-за чего водители общественного транспорта не могут подъехать ближе и людям приходится выходить на проезжую часть.
В районе Ошского рынка водитель проигнорировал предупредительный знак.
Напомним, в Бишкеке активисты запустили акцию «Тротуары без машин». Они предлагают жителям загружать фотографии или видео авто на тротуарах в социальные сети c хештэгом #тротуарыбезмашин, чтобы город знал своих антигероев.
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