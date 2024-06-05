В Бишкеке активисты запустили акцию «Тротуары без машин». Об этом сообщает инициатива PeshCom.

Отмечается, что акция запущена потому, что машинам на тротуарах не место.

Горожанам предлагают внести свой вклад в решение проблемы неправильной парковки на улицах Бишкека.

Для этого надо скачать приложение UrbanEyes. После его установки и регистрации появится несколько опций, одна из которых — отметить парковку на тротуаре. Затем надо будет сфотографировать машину и отметить ее местоположение на карте. В локациях с наибольшим числом отметок активисты PeshCom обещают провести городские интервенции вместе с жителями, чтобы защитить тротуары от парковок.

Кроме того, в инициативе предлагают жителям загружать фотографии или видео машин на тротуарах в социальные сети c хэштегом #тротуарыбезмашин, чтобы город знал своих антигероев.

«Бишкек неидеален, но мы вместе можем сделать его комфортнее для нас самих же. Освободим тротуары — вернем свободу себе и всем, с кем делим город!» — призывают в инициативе.