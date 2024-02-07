В Сокулуке несколько раз за день отключали свет. Жители недовольны

В селе Сокулук по улице Интернациональной отключение света происходит ночью и днем. Об этом 24.kg сообщили читатели.

«Мы, конечно, понимаем, что профилактические работы, технические проблемы, проверка оборудования, но так часто? Мы за свет регулярно платим, надеемся на получение электроэнергии. Понимаем, что разные ситуации бывают, но отключать по два раза в день на несколько часов — это слишком. Днем с 10.00 до 16.00 и ночью после 00.00. До РЭС не дозвониться, ответ не получить», — рассказали жители.

В Чуйском филиале Национальной электрической сети Кыргызстана 24.kg подтвердили отключение света в Сокулуке. Там рассказали, что днем 6 февраля на улице Интернациональной отключали свет из-за профилактических работ.

«С 00.30 подача электричества восстановлена. На сегодня перерывов в электроснабжении нет», — прокомментировали в компании.

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