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Агент 024

Асфальта не хватило? В микрорайоне № 4 Бишкека не отремонтировали остановку

В микрорайоне № 4 Бишкека отремонтировали тротуар, но остановку не сделали. Об этом 24.kg сообщил читатель.

Он отметил, что с этой остановки уезжают жители микрорайонов № 3, 4 и 5.

«Вместо нормального подхода к остановке тут бетонная плита через арык. На самой площадке невнимательный пассажир легко может пораниться о торчащие железки. Возникает вопрос:  или ремонт остановки сразу не закладывали, или асфальта не хватило?» — возмущается он.

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Ссылка: https://24.kg/agent_024/272531/
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