Асфальта не хватило? В микрорайоне № 4 Бишкека не отремонтировали остановку

В микрорайоне № 4 Бишкека отремонтировали тротуар, но остановку не сделали. Об этом 24.kg сообщил читатель.

Он отметил, что с этой остановки уезжают жители микрорайонов № 3, 4 и 5.

«Вместо нормального подхода к остановке тут бетонная плита через арык. На самой площадке невнимательный пассажир легко может пораниться о торчащие железки. Возникает вопрос: или ремонт остановки сразу не закладывали, или асфальта не хватило?» — возмущается он.

Чтобы стать «агентом 024», вы можете сообщить новость, отправив ее в WhatsApp или Telegram по номеру 0555312024.