Вопрос с тротуаром на улице Абдумомунова в Бишкеке еще не решен

Вопрос с тротуаром на улице Абдумомунова еще не решен. Об этом 24.kg сообщила пресс-служба мэрии Бишкека.

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Как отметили в управлении капитального строительства, по проекту на всех реконструируемых улицах предусмотрены тротуары. Однако на улице Абдумомунова они должны пройти по территории коммерческого банка «Кыргызстан».

В банке 24.kg подтвердили информацию, что на земельный участок у них имеются все соответствующие разрешительные и правоустанавливающие документы.

По информации мэрии, сейчас ведутся переговоры для получения разрешения строительства тротуара (около 30 метров).

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