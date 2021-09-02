В районе села Чок-Тал на дороге Каракол — Балыкчи водитель выехал на полосу встречного движения. Видео 24.kg прислал читатель.

«Внаглую пересек двойную сплошную линию. Скорость также была выше разрешенной», — отметил он.

«Куда так летят? Водители, не нарушайте ПДД! Столько людей гибнет из-за этого», — высказался читатель.

Отметим, по информации начальника ГУОБДД Азамата Исраилова, за восемь месяцев в авариях на дорогах в Кыргызстане погибли 497 человек.

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