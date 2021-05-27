09:59
USD 83.01
EUR 101.61
RUB 1.13
Агент 024
Сюжет: Ремонт дорог в Бишкеке

Ремонт дорог в Бишкеке. По некоторым улицам столицы ездить опасно

Жители Бишкека присылают 24.kg фото и видео дорог, которым нужен ремонт.

Вся проезжая часть в ямах на мосту на улице 7 Апреля, а также на улице Линейной в микрорайоне «Восток-5».

«Когда наши службы сделают эти дороги? Почему водители должны разбивать свои машины от бездействия мэрии? Или ей все равно, как выглядит наш город? Стыд и позор!» — написал автор фотографий.

«Яма на перекрестке улиц Фрунзе и Осмонкула уже давно. Не хотят ли в мэрии ее залатать?» — спрашивает читатель.

читателя 24.kg
Фото читателя 24.kg. Дороги в Бишкеке

На перекрестке улиц Фрунзе и Гоголя тоже большая яма.

читателя 24.kg
Фото читателя 24.kg. Дороги в Бишкеке

Асфальта вообще нет на дорогах в 9-м микрорайоне столицы.

«Ужасное состояние. Куда смотрят соответствующие службы? Через этот ужас приходится проезжать ежедневно», — написал автор видео.

Отметим, в столице возобновился масштабный ремонт улиц.

Чтобы стать «агентом 024», вы можете сообщить новость, отправив ее в WhatsApp или Telegram по номеру 0555312024.
Ссылка: https://24.kg/agent_024/195307/
просмотров: 285
Версия для печати
Материалы по теме
На улице Джалиля в Бишкеке из-за возвышающихся люков опасно ездить
Жители Бишкека недовольны, как «Северэлектро» восстановило им дорогу
Под деревом на улице Тоголока Молдо в Бишкеке убрали асфальт
Поезд Бишкек — Кара-Балта. Создана петиция за возврат маршрута
Ни канализации, ни дороги. Бишкекчане просят заасфальтировать улицу Тулебердиева
Ямы на дороге в Бишкеке перед камерами «Безопасного города» заделали кое-как
Минтранс: Дефекты на дороге в Новопокровке устранят
Сделанная полгода назад дорога в Новопокровке разрушается
Дорогу у села Арка начали ремонтировать таджикские рабочие. Их попросили уйти
Своевременно ремонтировать ямы на дорогах просит жительница Бишкека
Популярные новости
Мгновения жизни. Семеновское ущелье и&nbsp;южный берег Иссык-Куля Мгновения жизни. Семеновское ущелье и южный берег Иссык-Куля
Неграмотность в&nbsp;ЦОН Бишкека. Женщина заплатила больше из-за ошибок сотрудников Неграмотность в ЦОН Бишкека. Женщина заплатила больше из-за ошибок сотрудников
Жители микрорайона &laquo;Юг-2&raquo; Бишкека недовольны решением продлить улицу Кулатова Жители микрорайона «Юг-2» Бишкека недовольны решением продлить улицу Кулатова
Чудаки парковки. На&nbsp;проспекте Шабдана Баатыра в&nbsp;Бишкеке авто оставили на&nbsp;газоне Чудаки парковки. На проспекте Шабдана Баатыра в Бишкеке авто оставили на газоне
Бизнес
Интернет-магазин Globus: экономия денег и&nbsp;времени Интернет-магазин Globus: экономия денег и времени
Смотрите финальные матчи Лиги Европы и&nbsp;Лиги чемпионов на&nbsp;O!TV Смотрите финальные матчи Лиги Европы и Лиги чемпионов на O!TV
Осталось шесть дней до&nbsp;розыгрыша Hyundai Sonata! Успейте получить билеты! Осталось шесть дней до розыгрыша Hyundai Sonata! Успейте получить билеты!
Как поступить в&nbsp;Кыргызско-Германский институт прикладной информатики? Как поступить в Кыргызско-Германский институт прикладной информатики?
27 мая, четверг
09:47
Шесть незаконных майнинг-ферм выявили в Бишкеке и Чуйской области Шесть незаконных майнинг-ферм выявили в Бишкеке и Чуйск...
09:45
Избиение солдат на полигоне. Адвокат сообщила подробности происшествия
09:42
Землю под строительство дипгородка в Бишкеке выдали незаконно 24 года назад
09:35
Убийство Айзады. В Бишкеке начался суд над похитителями
09:32
МИД Таджикистана попросил своих граждан воздержаться от поездок в Кыргызстан