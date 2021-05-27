Ремонт дорог в Бишкеке. По некоторым улицам столицы ездить опасно

Жители Бишкека присылают 24.kg фото и видео дорог, которым нужен ремонт.
Вся проезжая часть в ямах на мосту на улице 7 Апреля, а также на улице Линейной в микрорайоне «Восток-5».
«Когда наши службы сделают эти дороги? Почему водители должны разбивать свои машины от бездействия мэрии? Или ей все равно, как выглядит наш город? Стыд и позор!» — написал автор фотографий.
«Яма на перекрестке улиц Фрунзе и Осмонкула уже давно. Не хотят ли в мэрии ее залатать?» — спрашивает читатель.
На перекрестке улиц Фрунзе и Гоголя тоже большая яма.
Асфальта вообще нет на дорогах в 9-м микрорайоне столицы.
«Ужасное состояние. Куда смотрят соответствующие службы? Через этот ужас приходится проезжать ежедневно», — написал автор видео.
Отметим, в столице возобновился масштабный ремонт улиц.
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