Ремонт дорог в Бишкеке. По некоторым улицам столицы ездить опасно

Жители Бишкека присылают 24.kg фото и видео дорог, которым нужен ремонт.

Вся проезжая часть в ямах на мосту на улице 7 Апреля, а также на улице Линейной в микрорайоне «Восток-5».

«Когда наши службы сделают эти дороги? Почему водители должны разбивать свои машины от бездействия мэрии? Или ей все равно, как выглядит наш город? Стыд и позор!» — написал автор фотографий.

«Яма на перекрестке улиц Фрунзе и Осмонкула уже давно. Не хотят ли в мэрии ее залатать?» — спрашивает читатель.

Фото читателя 24.kg. Дороги в Бишкеке

На перекрестке улиц Фрунзе и Гоголя тоже большая яма.

Фото читателя 24.kg. Дороги в Бишкеке

Асфальта вообще нет на дорогах в 9-м микрорайоне столицы.

«Ужасное состояние. Куда смотрят соответствующие службы? Через этот ужас приходится проезжать ежедневно», — написал автор видео.

Отметим, в столице возобновился масштабный ремонт улиц.

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