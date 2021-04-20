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Агент 024

Большие очереди возле департамента профилактики заболеваний: ждут результаты ПЦР

Возле департамента профилактики заболеваний и экспертизы ежедневно огромные очереди. Об этом 24.kg сообщил читатель.

читателя 24.kg
Фото читателя 24.kg. Возле департамента профилактики заболеваний и экспертизы скапливаются огромные очереди

По его словам, с утра до вечера без соблюдения дистанции граждане ждут результаты своих ПЦР-анализов.

«Здесь постоянно стоят десятки людей. Только единицы носят маски, а про физическое дистанцирование никто и не вспоминает. Вдруг там есть зараженные вирусом? Вот она, цифровизация, нужно с утра до ночи стоять в толпе и ждать результаты», — пишет читатель.

Напомним, для посещения государств — членов Евразийского экономического союза, в том числе России, кыргызстанцы должны подтвердить наличие отрицательного результата ПЦР-теста на коронавирусную инфекцию с использованием мобильного приложения «Путешествую без COVID-19». На сегодня к информационной системе подключены две государственные вирусологические лаборатории — одна в Бишкеке и одна в Оше. Ведется работа по присоединению четырех частных лабораторий: «Лаборатория Бонецкого», «Гемотест», Aqua lab, «Интермедикал».

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Ссылка: https://24.kg/agent_024/190767/
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