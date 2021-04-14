Цифра дня. 2 тысячи человек есть в приложении «Путешествую без COVID-19»

Информационной системой «Путешествую без COVID-19» воспользовалось порядка 2 тысяч граждан Кыргызстана. Об этом сообщает правительство страны.

На 15 апреля 2021 года в Бишкеке приложением воспользовались 1 тысяча 155 человек, в Оше — 767 человек.

На сегодня к информационной системе подключены две государственные вирусологические лаборатории. Ведется работа по присоединению четырех частных лабораторий: «Лаборатория Бонецкого», «Гемотест», Aqua lab, «Интермедикал».

Отметим, что мобильное приложение «Путешествую без COVID-19» позволяет пользователю оперативно и доступно получать через мобильный телефон результаты тестов, проведенных в доверенных лабораториях до начала путешествия и предоставлять их в точках контроля в виде зеленого QR-кода в странах — участницах проекта.