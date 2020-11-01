Чудаки парковки. Нарушители оставляют машины и на тротуарах, и на зебре

Читатели 24.kg прислали на WhatsApp и Telegram фотографии с нарушителями правил парковки.

Ранее граждане жаловались, что на новые велодорожки на улице Байтика Баатыра заезжают водители. На этой неделе машины стояли на велодорожке на проспекте Манаса.

По словам автора снимка, водитель «Гольф-3» постоянно паркуется на тротуаре на улице Абая, возле дома № 7.

Фото читателя 24.kg. Чудаки парковки

На улице Шопокова машины перегородили тротуар.

«Авто бросили с включенными фарами прямо на проходе», — написал читатель.

Вновь нарушителей видели на улице Тыныстанова, 215. Здесь с завидным постоянством паркуются на разметке пешеходного перехода.

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