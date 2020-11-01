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Агент 024

Чудаки парковки. Нарушители оставляют машины и на тротуарах, и на зебре

Читатели 24.kg прислали на WhatsApp и Telegram фотографии с нарушителями правил парковки.

Ранее граждане жаловались, что на новые велодорожки на улице Байтика Баатыра заезжают водители. На этой неделе машины стояли на велодорожке на проспекте Манаса.

По словам автора снимка, водитель «Гольф-3» постоянно паркуется на тротуаре на улице Абая, возле дома № 7.

читателя 24.kg
Фото читателя 24.kg. Чудаки парковки

На улице Шопокова машины перегородили тротуар.

«Авто бросили с включенными фарами прямо на проходе», — написал читатель.

Вновь нарушителей видели на улице Тыныстанова, 215. Здесь с завидным постоянством паркуются на разметке пешеходного перехода.

Чтобы стать «агентом 024», вы можете сообщить новость, отправив ее в WhatsApp или Telegram по номеру 0555312024.
Ссылка: https://24.kg/agent_024/171280/
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