16:04
USD 80.74
EUR 95.64
RUB 1.05
Агент 024

В заказнике в Токмаке сняли, как волков кормят собаками

В заказнике в Токмаке посетители сняли на видео, как волков кормят собаками. Об этом 24.kg сообщила читательница.

По ее словам, накануне она с семьей поехала в заказник «Хрущевские дачи». «Когда мы подошли чуть ближе к дачам, муж увидел клетку с волками. Решил подойти. Оказалось, что волков кормят собаками. Он заснял это на видео», — рассказала кыргызстанка.

На кадрах видно, что в клетке валяются головы и лапы собак.

«Это просто ужасно. Во-первых, диких волков закрыли в клетке. Они не должны там находиться, это жестокое обращение с животными. Во-вторых, почему собак убивают? Либо они сами их отстреливают и закидывают в эту клетку, либо загоняют этих собак и волки их терзают и съедают? Так не должно быть!» — возмутилась читательница.

 

Чтобы стать «агентом 024», вы можете сообщить новость, отправив ее в WhatsApp или Telegram по номеру 0555312024.
Ссылка: https://24.kg/agent_024/170511/
просмотров: 2938
Версия для печати
Материалы по теме
Сбившая двух подростков в Токмаке может отделаться условным сроком
В Токмаке теща с тестем устроили поножовщину. Пострадали трое
В Токмаке построили современный родильный дом за 57 миллионов сомов
Капитальный ремонт больницы в Токмаке завершили на 98 процентов
Внимание, розыск! В Токмаке пропала 36-летняя Айгуль Жангирова
Аида Исмаилова посетила Токмак и передала СИЗ врачам территориальной больницы
В Токмаке откроется инфекционная больница на 216 мест
В Токмаке значительно уменьшилось количество обращающихся в стационар
В спортивной школе Токмака открыли дневной стационар на 50 мест
Больницам Токмака подарили четыре аппарата ИВЛ на 1,2 миллиона сомов
Популярные новости
Бишкекчанка спасла собаку из&nbsp;корейского ресторана. Повар требует ее&nbsp;вернуть Бишкекчанка спасла собаку из корейского ресторана. Повар требует ее вернуть
Большое скопление патрульных машин в&nbsp;Бишкеке напугало горожан. Что это было? Большое скопление патрульных машин в Бишкеке напугало горожан. Что это было?
Дорога Бишкек&nbsp;&mdash; Кара-Балта. Машины едут по&nbsp;полосе встречного движения Дорога Бишкек — Кара-Балта. Машины едут по полосе встречного движения
В&nbsp;парке имени Ататюрка дети рискуют здоровьем, катаясь на&nbsp;разбитых аттракционах В парке имени Ататюрка дети рискуют здоровьем, катаясь на разбитых аттракционах
Бизнес
Когда нужно сбивать высокую температуру у&nbsp;детей? Когда нужно сбивать высокую температуру у детей?
Хабиб vs&nbsp;Гэтжи: включай O!TV и&nbsp;смотри самый большой бой 2020 года в&nbsp;UFC Хабиб vs Гэтжи: включай O!TV и смотри самый большой бой 2020 года в UFC
Премьера! Наш соотечественник Нурбек Эген снял сериал о&nbsp;легендарном Шерлоке Премьера! Наш соотечественник Нурбек Эген снял сериал о легендарном Шерлоке
MegaCom увеличивает мощность и&nbsp;охват сети&nbsp;4G MegaCom увеличивает мощность и охват сети 4G
23 октября, пятница
16:01
Претендент на пост мэра столицы заявил, что его поддерживает Садыр Жапаров Претендент на пост мэра столицы заявил, что его поддерж...
15:59
Садыр Жапаров пообещал провести выборы до марта 2021 года
15:52
Шестой созыв узурпировал законодательную власть и нарушил Конституцию
15:49
Когда нужно сбивать высокую температуру у детей?
15:47
Новые поручения Садыра Жапарова: убрать бюрократию, изменить Налоговый кодекс