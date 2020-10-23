В заказнике в Токмаке сняли, как волков кормят собаками

В заказнике в Токмаке посетители сняли на видео, как волков кормят собаками. Об этом 24.kg сообщила читательница.

По ее словам, накануне она с семьей поехала в заказник «Хрущевские дачи». «Когда мы подошли чуть ближе к дачам, муж увидел клетку с волками. Решил подойти. Оказалось, что волков кормят собаками. Он заснял это на видео», — рассказала кыргызстанка.

На кадрах видно, что в клетке валяются головы и лапы собак.

«Это просто ужасно. Во-первых, диких волков закрыли в клетке. Они не должны там находиться, это жестокое обращение с животными. Во-вторых, почему собак убивают? Либо они сами их отстреливают и закидывают в эту клетку, либо загоняют этих собак и волки их терзают и съедают? Так не должно быть!» — возмутилась читательница.

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