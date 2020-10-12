Жители микрорайона «Кок-Джар» жалуются на отсутствие отопления

В столичном микрорайоне «Кок-Джар» половина дома № 3 остается без тепла. Об этом 24.kg сообщили читатели.

По их словам, отопление не подключили в шестидесяти квартирах. «На заявки теплосети не реагируют. Звонили и в мэрию. Безрезультатно. Третий день жильцы без тепла», — посетовали горожане.

Ранее ОАО «Бишкектеплосеть» опубликовало номера телефонов, куда можно обращаться по всем вопросам, касающимся отопления.

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