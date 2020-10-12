14:49, 12 октября 2020, Бишкек - 24.kg, Анастасия БЕНГАРД
Куда звонить в случае проблем с отоплением в Бишкеке
14:49, 12 октября 2020, Бишкек - 24.kg, Анастасия БЕНГАРД
ОАО «Бишкектеплосеть» просит горожан сбросить воздух из системы отопления через краны Маевского, расположенные на отопительных приборах верхних этажей домов и зданий.
По всем вопросам, касающимся отопления, можно обращаться по следующим номерам телефонов:
— 0312611169 или 1980 — кол-центр ОАО «Бишкектеплосеть»;
— 0312568558 — диспетчерская служба;
— 0312365719, 0312300767 — дежурные инженеры Центрального района;
— 0312510622, 0312217406 — дежурные инженеры Южного района.
По состоянию на 13.00 12 октября к центральному теплоснабжению подключено 1 тысяча 890 жилых домов, 36 медицинских учреждений. В связи с эпидемиологической ситуацией и карантином школы и детские сады не работают, их не подключают к системе отопления.