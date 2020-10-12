Куда звонить в случае проблем с отоплением в Бишкеке

ОАО «Бишкектеплосеть» просит горожан сбросить воздух из системы отопления через краны Маевского, расположенные на отопительных приборах верхних этажей домов и зданий.

По всем вопросам, касающимся отопления, можно обращаться по следующим номерам телефонов:

— 0312 611169 или 1980 — кол-центр ОАО «Бишкектеплосеть»;

— 0312 568558 — диспетчерская служба;

— 0312 365719, 0312300767 — дежурные инженеры Центрального района;

— 0312 510622, 0312217406 — дежурные инженеры Южного района.

По состоянию на 13.00 12 октября к центральному теплоснабжению подключено 1 тысяча 890 жилых домов, 36 медицинских учреждений. В связи с эпидемиологической ситуацией и карантином школы и детские сады не работают, их не подключают к системе отопления.