Открытые колодцы в жилмассиве «Кок-Жар» закроют до конца сентября. Об этом сообщила пресс-служба мэрии Бишкека.

По ее данным, в жилмассиве прокладывают водопровод. В мэрии уточнили, что заказчиком работ выступило управление капитального строительства столичного муниципалитета, а не Бишкекводоканал.

«Водопроводную сеть прокладывает подрядчик — ОсОО «Азия Строй Групп». До конца сентября организация завершит корректировку люков и восстановит гравийную дорогу», — отметили в мэрии.

Напомним, ранее местный житель сообщил, что после прокладки водопроводной сети не утрамбовали дорогу, а половина бетонных колодцев до сих пор открыта. В один из них уже падал ребенок.



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