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Агент 024

В жилмассиве «Кок-Жар» после прокладки водопровода оставили открытыми люки

Жители жилмассива «Кок-Жар» просят городские власти закончить прокладку водопровода, закрыть люки и восстановить дорогу. Читатель прислал 24.kg видео.

По его словам, на улицах Сайма-Таш и Тон уже второй месяц Бишкекводоканал не заканчивает установку водопровода. «Вырыли траншеи для труб, потом дорогу не утрамбовали. Кое-как установили бетонные кольца для колодцев, но почти половина из них до сих открыта, нет крышек и люков. Около месяца назад в яму уже падала пятилетняя девочка и сломала ногу», — отметил он.

Читатель добавил, что прораб на вопрос жителей, когда будут завершены все работы, сказал, что им не выплатили деньги.

«Лет 10-15 назад мы своими силами провели в жилмассиве водопровод, проблем с водоснабжением не было. Теперь же Бишкекводоканал решил всем в районе поменять трубы. И мы еще должны вновь оплатить врезку и довести свои трубы до центральной», — отметил он.

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Ссылка: https://24.kg/agent_024/163954/
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