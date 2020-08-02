В бусах с Иссык-Куля в Бишкек люди едут в проходах

В микроавтобусах с Иссык-Куля в Бишкек люди сидят в проходах. Об этом 24.kg сообщил читатель.

По его данным, место забронировали через фирму-перевозчик, которая забирает от ворот пансионатов. Троим не хватило кресел, но водитель запустил их в салон.

Через несколько километров он дал стоящим пассажирам деревянные стульчики.

Только после возражений остальных пассажиров водитель высадил «лишних» людей в Балыкчи.

«Никакого масочного режима, никакой дистанции, потом удивляемся числу заболевших», — написал читатель.

Чтобы стать «агентом 024», вы можете сообщить новость, отправив ее в WhatsApp или Telegram по телефону 0555312024.