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Агент 024
Сюжет: Новый коронавирус

В бусах с Иссык-Куля в Бишкек люди едут в проходах

В микроавтобусах с Иссык-Куля в Бишкек люди сидят в проходах. Об этом 24.kg сообщил читатель.

По его данным, место забронировали через фирму-перевозчик, которая забирает от ворот пансионатов. Троим не хватило кресел, но водитель запустил их в салон.

Через несколько километров он дал стоящим пассажирам деревянные стульчики.

Только после возражений остальных пассажиров водитель высадил «лишних» людей в Балыкчи.

«Никакого масочного режима, никакой дистанции, потом удивляемся числу заболевших», — написал читатель.

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Ссылка: https://24.kg/agent_024/161403/
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