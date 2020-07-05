Мгновения жизни. Река Чу и прекрасный Коль-Тор

Немного печально, но один летний месяц уже пролетел. К сожалению, из-за коронавируса не всем удалось провести июнь так, как хотелось. Но мы с вашей помощью стараемся не унывать и продолжаем любоваться природой Кыргызстана от тех наших авторов, кто все-таки смог отправиться в поездку по республике.

Начнем наше небольшое путешествие с Бишкека. Фотозарисовки Людмилы Ромашка вряд ли кого-то оставят равнодушными.

Выбираемся из Бишкека и отправляемся в одно из ближайших ущелий — Аламединское. Там часто бывает, по его признанию, Ильшат Галимов.

Следующая остановка — горная тропа в Иссык-Ате. Фотографию сделал пакистанский студент из Бишкека Усман Камар.

Фото Усмана Камара. Иссык-Ата

Надира Зайнулина прислала небольшой фильм о путешествии к горному озеру Коль-Тор, которое находится в 86 километрах от Бишкека и на высоте 2 тысячи 725 метров над уровнем моря.

«Если немного пройтись по берегу реки Чу, то попадешь в село Орто-Токой. Там находится Орто-Токойское водохранилище», — рассказала о своих фотографиях, сделанных на Иссык-Куле, Жумагуль Тентиева.

Теперь доберемся до Джети-Огузского района. Наш постоянный автор Василий Павлов живет там и всегда нас радует интересными фотографиями из этого живописного места.

Фото Василия Павлова. Джети-Огуз

Теперь отправимся на юг, в Кара-Кульджинский район. Фотографии, сделанные в Алайку, прислал Бактыяр Сагымбаев.

Надеемся, вам понравились работы наших авторов. Если вы любите путешествовать по Кыргызстану, то можете пополнить нашу рубрику. Сделать это очень просто.

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