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Агент 024

Не подумали о людях с колясками. МП «Бишкекасфальтсервис» ни при чем

Сотрудники Бишкекасфальтсервиса сделали велодорожки на проспекте Айтматова согласно архитектурно-планировочным и инженерно-техническим условиям, которые выданы МП «Бишкекглавархитектура». Об этом сообщила пресс-служба мэрии.

Ранее читатель сообщил, что бордюры на проспекте Айтматова установлены непрерывной линией даже на въездах и входах в здания и во дворы домов. «Как должны заезжать мамы с детьми и колясками, а также люди с ОВЗ? Они не смогут преодолеть такое препятствие», — отметил читатель.

Будут ли исправлены недочеты, в мэрии не уточнили.

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Ссылка: https://24.kg/agent_024/153930/
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