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Агент 024

Не подумали о людях с колясками. Бишкекчанин жалуется на некачественные бордюры

Городские власти установили бордюры на отремонтированных улицах в Бишкеке, но совсем не подумали о мамах с колясками и людях с инвалидностью. Фотографии и видео с некачественной работой МП «Бишкекасфальтсервис» прислал 24.kg читатель.

По его словам, практически везде бордюры установлены непрерывной линией, даже на въездах и входах в здания и во дворы домов. «Как должы заезжать мамы с детьми и колясками, а также люди с ОВЗ? Они не смогут преодолеть такое препятствие», — отметил читатель.

Он заявил, что такая ситуация наблюдается возле домов почти по всему проспекту Чингиза Айтматова в районе Шампанвинкомбината, а также на пересечении с улицами Толстого и Горького.

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Ссылка: https://24.kg/agent_024/153859/
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