Бунтари из обсервации на базе «Ганси» теперь жалуются на плохие условия в Таласе

Помещенные в обсервацию в Таласской области жалуются на плохие условия. В Facebook размещено видео, где прибывших из Соль-Илецка кыргызстанцев и выписанных из обсервации в Бишкеке поместили в изоляционную зону, куда часть из них прибыла накануне.
По их словам, в комнатах холодно, а в кроватях клопы. Не работает туалет, нет душа. Отметим, прибывшие из Соль-Илецка кыргызстанцы помещены в обсервации Кара-Бууринского и Бакай-Атинского районов. У них дополнительно взяли ПЦР-анализ.
Известно, что выписанные с карантина в обсервации на бывшей авиабазе «Ганси» устроили скандал и по прибитии в регион.
«Они оказывали сопротивление и недовольство. После проведения разъяснительных работ 51 человек согласился на требования местной власти», — пояснили в администрации Таласской области .
Напомним, кыргызстанцы, находящиеся в обсервации на бывшей авибазе, взбунтовались. Они требовали отпустить их домой.
7 мая из Соль-Илецка (Оренбургская область России) на родину вернулся 541 кыргызстанец. Всех, у кого из них выявили COVID-19, госпитализировали в Наццентр фтизиатрии и Республиканскую инфекционную больницу.
Ранее Минздрав сообщал, что число заразившихся коронавирусом, приехавших из Соль-Илецка, выросло до 101.
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