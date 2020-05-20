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Агент 024
Сюжет: Новый коронавирус

Бунтари из обсервации на базе «Ганси» теперь жалуются на плохие условия в Таласе

Помещенные в обсервацию в Таласской области жалуются на плохие условия. В Facebook размещено видео, где прибывших из Соль-Илецка кыргызстанцев и выписанных из обсервации в Бишкеке поместили в изоляционную зону, куда часть из них прибыла накануне.

По их словам, в комнатах холодно, а в кроватях клопы. Не работает туалет, нет душа. Отметим, прибывшие из Соль-Илецка кыргызстанцы помещены в обсервации Кара-Бууринского и Бакай-Атинского районов. У них дополнительно взяли ПЦР-анализ.

Известно, что выписанные с карантина в обсервации на бывшей авиабазе «Ганси» устроили скандал и по прибитии в регион.

«Они оказывали сопротивление и недовольство. После проведения разъяснительных работ 51 человек согласился на требования местной власти», — пояснили в администрации Таласской области .

Напомним, кыргызстанцы, находящиеся в обсервации на бывшей авибазе, взбунтовались. Они требовали отпустить их домой.

7 мая из Соль-Илецка (Оренбургская область России) на родину вернулся 541 кыргызстанец. Всех, у кого из них выявили COVID-19, госпитализировали в Наццентр фтизиатрии и Республиканскую инфекционную больницу.

Ранее Минздрав сообщал, что число заразившихся коронавирусом, приехавших из Соль-Илецка, выросло до 101.

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Ссылка: https://24.kg/agent_024/153313/
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