Число заразившихся коронавирусом, приехавших из Соль-Илецка, выросло до 101

За сутки выявлено 43 новых заболевших кыргызстанцев, вернувшихся из Соль-Илецка (Оренбургская область РФ). Всего — 101 случай. Об этом на брифинге сообщил заместитель министра здравоохранения Нурболот Усенбаев.

По его словам, ведомство приняло решение оставить их в обсервации до повторных лабораторных исследований.

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«Сейчас мы можем сказать, что это решение было правильным. 43 новых случая говорят о том, что мы смогли предотвратить возможность распространения заболевания», — подчеркнул он.

Нурболот Усенбаев добавил, что новые случаи были выявлены при повторном тестировании. «Кроме того, в самом начале сограждане не соблюдали правила обсервации, находились в близком контакте», — добавил он.

Напомним, что 7 мая из Соль-Илецка в КР вернулся 541 кыргызстанец. Сначала у 55 из них диагностировали коронавирус, потом сообщили еще о трех заболевших.