Люди, которые приехали в Таласскую область из Соль-Илецка, вновь в обсервации

Накануне 51 человек из числа вернувшихся из Соль-Илецка прибыл в Таласскую область. Об этом сообщили в республиканском штабе.

По его данным, на посту «Талды-Булак» они вновь помещены в обсервацию. Каждый из них ранее сдавал по два раза ПЦР-анализ, у всех результаты отрицательные. Но в целях безопасности они на пять дней помещены в обсервации Кара-Бууринского и Бакай-Атинского районов. У них дополнительно взяли ПЦР-анализ.

«Информация о том, что представители власти избивали помещенных в обсервацию граждан, не соответствует действительности. Наоборот, прибывшие оказывали сопротивление и недовольство. После проведения разъяснительных работ 51 человек согласился на требования местной власти», — говорится в сообщении.

Накануне кыргызстанцы, находящиеся в обсервации, взбунтовались. Они требовали отпустить их домой.

7 мая из Соль-Илецка (Оренбургская область России) на родину вернулся 541 кыргызстанец. Всех, у кого из них выявили COVID-19, госпитализировали в Наццентр фтизиатрии и Республиканскую инфекционную больницу.