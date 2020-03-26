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Сюжет: Новый коронавирус

Режим ЧП. В Бишкеке перекрыли улицы и установили блокпосты

Бишкекчане сообщают, что несколько районов в городе перекрыли, на пересечении крупных улиц столицы установили блокпосты. Фото и видеоролики опубликовали в соцсетях.

Сообщается, что перекрыты пересечения улиц Ахунбаева и Бакаева, Ахунбаева и Токтоналиева, Медерова и Жукеева-Пудовкина и другие. Милиционеры не пускают водителей и требуют объезжать оцепленные районы.

Также блокпост поставили в микрорайоне «Восток-5» на пересечении улицы 7 Апреля и проспекта Чуй. Възжать на проспект не разрешают, но машины, которые едут в восточном направлении, пропускают.

24.kg
Фото 24.kg. Проезд на проспект Чуй в микрорайоне «Восток-5» закрыт

В мэрии сообщили, что указанные районы перекрыты для проведения дезинфекции.

Комендатура Бишкека пока недоступна для комментариев.

Отметим, что за нарушения комендантского часа в городах Бишкек, Ош и Джалал-Абад, Ноокатском и Кара-Суйском районах Ошской области, Сузакском районе Джалал-Абадской области с 20.00 до 7.00 в территориальные органы внутренних дел доставили 320 нарушителей.

На сегодня в Кыргызстане 44 подтвержденных случая COVID-19.

На территории Бишкека, Оша и Джалал-Абада, Ноокатского и Кара-Суйского районов Ошской области, Сузакского района Джалал-Абадской области ввели чрезвычайное положение и комендантский час.

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Ссылка: https://24.kg/agent_024/148066/
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