Режим ЧП. В Бишкеке перекрыли улицы и установили блокпосты

Бишкекчане сообщают, что несколько районов в городе перекрыли, на пересечении крупных улиц столицы установили блокпосты. Фото и видеоролики опубликовали в соцсетях.
Сообщается, что перекрыты пересечения улиц Ахунбаева и Бакаева, Ахунбаева и Токтоналиева, Медерова и Жукеева-Пудовкина и другие. Милиционеры не пускают водителей и требуют объезжать оцепленные районы.
В мэрии сообщили, что указанные районы перекрыты для проведения дезинфекции.
Комендатура Бишкека пока недоступна для комментариев.
Отметим, что за нарушения комендантского часа в городах Бишкек, Ош и Джалал-Абад, Ноокатском и Кара-Суйском районах Ошской области, Сузакском районе Джалал-Абадской области с 20.00 до 7.00 в территориальные органы внутренних дел доставили 320 нарушителей.
На сегодня в Кыргызстане 44 подтвержденных случая COVID-19.
На территории Бишкека, Оша и Джалал-Абада, Ноокатского и Кара-Суйского районов Ошской области, Сузакского района Джалал-Абадской области ввели чрезвычайное положение и комендантский час.
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