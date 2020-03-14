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Агент 024

Возле Ошского рынка в реку Ала-Арчу вывели сточную трубу

Возле Ошского рынка в реку Ала-Арчу вывели сточную трубу. Об этом 24.kg сообщил читатель.

«Непонятно, что там льется. За забором делают лепешки. Почему Госэкотехинспекция не замечает это и ничего не предпринимает?» — интересуется он.

Напомним, что в конце февраля в социальных сетях опубликовали видео окрашенной в зеленый цвет воды в реке Аламедин. Государственное агентство охраны окружающей среды и лесного хозяйства сообщило, что исследования воды и почвы показали, что в нее сбросили вещества, содержавшие большую концентрацию нефтепродуктов.

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Ссылка: https://24.kg/agent_024/146478/
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