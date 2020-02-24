Жительница Аламединского района обвиняет врачей горбольницы № 1 в смерти матери

«По вине врачей Городской клинической больницы № 1 умерла моя мама», — заявила 24.kg Наргиза Саадаева, жительница села Башкара-суу Аламединского района.

Она рассказала, что ее мать, 50-летняя Гульнара Касымалиева, 10 февраля поступила в ГКБ с диагнозом — камни в поджелудочной железе. Операция прошла успешно, однако после процедуры врачи несколько часов не выходили к родственникам пациентки.

«Мы всей семьей там ждали. У меня там работает тетя, она зашла как помогающий врач, и тогда стало известно, что мама в коме. На утро вышел заведующий и сказал, что она в искусственной коме — будет лежать так три дня, а после они отключат этот аппарат и она проснется. Но прошел и четвертый, и пятый день. В воскресенье, 16 февраля, совсем другой врач сообщил, что мама умерла. За эти дни мы не видели ни хирурга, ни анестезиолога», — сказала Наргиза Саадаева.

Родственники скончавшейся подозревают, что ей введена излишняя доза анестезии. «Нам рассказали, что врач, который сказал нам, что мама уже мертва, ругал двух других: они обвиняли друг друга в смерти пациентки. Подозреваю, что нам сразу не сообщили о смерти на протяжении шести дней, потому что очищали ее организм от лишних препаратов, которые ввели по ошибки, может быть превысили нормированную дозу. Позже мы консультировались у других врачей, они нам сказали, что в этом случае большая ошибка анестезиолога», — рассказала Наргиза Саадаева.

По словам девушки, писать заявление в милицию они не стали. В больнице подписали документ об отсутствии претензий к врачам, поскольку им надо было забрать тело умершей домой и похоронить по обычаю.

Министерство здравоохранения пока недоступно для комментариев. В ведомстве сообщили, что сегодня в больнице выходной день, и предоставить информацию о произошедшем отказались.

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