В жилмассиве «Киргизия-1» упал недавно установленный столб

В жилом массиве «Киргизия-1» упал недавно установленный столб уличного освещения. Об этом 24.kg сообщил читатель.

По его данным, сломанная опора лежит на улице Абдрахманова.

Фото читателя 24.kg. В жилом массиве «Киргизия-1» упал недавно установленный столб уличного освещения

«Интересно, в него врезались или это результат некачественной работы? Ходить по улице стало опасно», — отметил он.

Напомним, в конце ноября о падающих столбах сообщили жители жилмассива «Кара-Жигач». В мэрии ответили, что виноват в падении — песчаный грунт, а столбы установили по всем строительным нормам и правилам. Тогда же пообещали обследовать все столбы, установленные подрядчиком, — компанией «НК Групп».

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