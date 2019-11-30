Падающие столбы и исчезающие люки. Какие опасности поджидают бишкекчан

У столичного муниципалитета наконец-то дошли руки до освещения не только центральных улиц, но и периферийных. Кажется, можно только радоваться за бишкекчан и гостей столицы. Если бы не одно но.

1 Берегите голову

В жилмассиве «Кара-Жигач» упали недавно установленные столбы освещения. По счастливой случайности никто не пострадал. Рухнули опоры на тротуар.

В общем получилось классическое: хотели как лучше, вышло как всегда.

В мэрии сообщили, что виноват в падении — песчаный грунт, а столбы установили по всем строительным нормам и правилам.

«Углубления на 1,8 метра оказалось недостаточно, большие осадки подмыли грунт, и столбы потеряли устойчивость», — сообщили в мэрии.

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Тем не менее субподрядчиков оштрафовали, в отношении сотрудников отдела по технадзору УКС пообещали принять меры.

Пока же в микрорайоне демонтируют другие столбы. Ямы углубят еще на метр, после чего опоры заново установят.

Кроме того, обследуют все столбы, установленные подрядчиком — компанией «НК Групп» в Бишкеке.

2 Колесом по яме

Еще одна проблема, с которой городские власти никак не могут справиться, — исчезающие люки и ливневые решетки.

Только на отремонтированных в рамках китайского гранта улицах за год украли более 800 люков.

Подрядчики, напоминая, что это не является дефектом их работы, шли навстречу городским властям и устанавливали новые. Как недавно на улице Боталиева.

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Но продолжаться бесконечно это не может. Тем более сейчас идет процесс приема работ, и проблемы с люками и решетками лягут на плечи муниципалитета. Восстанавливать их будут из бюджета, то есть кармана горожан.

В мэрии ссылаются, что у них нет полномочий по борьбе с ворами. Правоохранительные органы тоже не хвастаются успехами. Хотя достаточно проверить точки скупки металла, чтобы найти муниципальное добро.

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