Идите на вокзал. Пассажиры продолжат брать штурмом пригородные маршрутки

Мэрия Бишкека отчитывается, что ведет активную работу над улучшением устаревшей системы общественного транспорта: и решает, как обновить изношенный автопарк, и как порядок с маршрутками навести. Но пока кардинальных изменений не видно.

Здесь не конечная

Но если бишкекчанам хотя бы обещают навести порядок, то сельчанам в этом повезло меньше. Они вынуждены часами ждать свои маршрутки на остановке «Шлагбаум», а потом практически штурмовать их.

В мэрии ответили, что данный вопрос в их полномочия не входит, этим занимается Министерство транспорта и дорог.

В ведомстве объяснили, что «Шлагбаум» является промежуточной, а не конечной остановкой.

«Весь пассажирский транспорт в Кара-Балту, Беловодское, Сокулук, согласно утвержденным схемам, отправляется с Западного автовокзала», — ответили в Минтрансе.

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По его данным, транспорта достаточно, однако есть задержки из-за ремонта дороги Бишкек — Кара-Балта.

«Из-за заторов на ней в вечернее время водителям сложно совершать последние оборотные рейсы с Каинды, Чалдовара, Кара-Балты и других конечных точек. Но все предупреждены о недопущении срывов маршрутов по утвержденным схемам», — подчеркнули в ведомстве.

В общем, просят понять и простить. Так и вспоминается сцена из советского фильма: «Не виноватая я!». А пассажирам, похоже, лучше идти на вокзал. Там условия для ожидания лучше. Но это не точно.

Парковке не быть

Представляете картинку: в вашем многоэтажном доме какой-то сосед решил перегородить половину лестничного пролета и сделать там парковку для личного велосипедного или иного транспорта. Не уведомив вас, не взяв разрешения. А вы как хотите, так и проходите. Хотя, в нашем городе возможно все.

Вот захотел кто-то на улице Рысмендиева — и демонтировал тротуар, чтобы сделать там парковку.

Видимо, посчитали, что о прохожих думать не надо: не памятники, обойдут по проезжей части. И у мэрии спрашивать необязательно, город большой, за всем она следить не может.

Но после сообщения бдительных горожан все плитки вернули на место. Правда, в муниципалитете не сказали, какие меры предпримут к самовольщикам. А наказать надо, иначе любой горожанин начнет самовольничать.

То правильный дым

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С началом отопительного сезона в Бишкеке снова заговорили о смоге. Пока относительно тепло, дома на полную не топят, но датчики уже в морозные часы фиксируют повышение уровня загрязнения.

В прошлом году мэрия даже войну баням и саунам, топящим печки непонятно чем, объявляла. Проводила показательные рейды, штрафовала.

Решить проблему со смогом это не помогло: как топились чем попало, так и будут. Но бдительность горожан повысило.

Жители столицы стали сообщать о цехах, саунах и прочих заведениях, из чьих труб идет подозрительный дым. Как в районе пересечения улиц Толстого и Валиханова.

Санитарно-экологическая инспекция выехала на место и вынесла вердикт. Топят чем надо, это просто уголь такой, шабыркульский.

В общем, дышите, горожане, полной грудью.

О героях былых времен В Кыргызстане к памяти героев Великой Отечественной войны большинство населения относится трепетно. Ведь практически в каждой семье хранятся воспоминания о тех, кто ковал победу в тылу и на фронте, погиб. И новость о том, что на проспекте Молодой Гвардии побили стеклянные стенды о героях Советского Союза, вызвало общественный резонанс.

Пользователи соцсетей были возмущены, вандалов называли всякими нехорошими словами, призывали правоохранительные органы найти их и сурово наказать.

Пока же сотрудники муниципальных служб восстановили стенды, заменили разбитые стекла. Проделки хулиганов городскому бюджету обошлись в 1 тысячу 750 сомов.

В мэрии просят горожан бережно относиться к муниципальному имуществу, ведь на его восстановление затрачиваются средства налогоплательщиков.

Пообещали в муниципалитете и регулярно мыть монумент Победы в центре столицы. Ранее горожане пожаловались, что вся площадка возле Вечного огня заляпана.

Но возникает вопрос: почему для наведения порядка обязательно нужен чей-то сигнал.

Особенно, если речь идет о местах, которые по праву считаются визитными карточками Бишкека.

Забор снести нельзя оставить

Забор возле многоэтажного дома на улице Табышалиева мешает проезду транспорта. Об этом 24.kg сообщил читатель. Он предположил, что строят его не на территории участка, отведенного под дом.

В мэрии сообщили, что устанавливать ограждения по границам многоэтажных домов запрещено.

Кроме того, с двух сторон дома, согласно градостроительной документации, предусмотрены внутриквартальные дороги для проезда автотранспортных средств.

Информацию переадресовали в Госэкотехинспекцию, которая и должна рассмотреть вопрос и демонтировать забор.

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