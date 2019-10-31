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Запятнали память. Монумент на площади Победы нуждается в генеральной уборке

Монумент на площади Победы нуждается в генеральной уборке. Об этом 24.kg сообщил читатель.

«Площадка вокруг Вечного огня вся грязная. Сначала подумал, что это мазут. Но, как объяснили дворники, это брызги шампанского и других напитков. Похожая ситуация вокруг монумента», — рассказал он.

 

Читатель добавил, что, по словам дворников, им не платят за мытье памятника. 

«Кроме того, возле ступеней есть открытые ниши. Для чего они, непонятно. Однако их вид не добавляет эстетики. На газонах пустые стаканчики, пробки от шампанского. А ведь площадь Победы — одна из визитных карточек нашей столицы, это святое место», — отметил он.

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Памятник возвели в 1985 году. Его торжественное открытие было приурочено к 40-й годовщине Победы над фашистской Германией. Величественный мемориал сооружен как дань памяти благодарных соотечественников и установлен в центральной части города на площади, называемой площадью Победы, где проходят праздничные мероприятия, посвященные Дню Победы. 

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