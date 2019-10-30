Забор новой элитки перекрыл проезжую часть

Элитный дом по улице Табышалиева, 11 решили огородить забором, заняв при этом проезжую часть. Об этом 24.kg сообщил читатель.

По его словам, раньше на этом месте были дома барачного типа. Компания построила многоэтажку по границе их забора.

«Теперь нам говорят, что у них есть все документы на установку забора. А нам, «неэлитным», как теперь попадать домой, пешком ходить? Теперь и одна машина еле проедет, а пешеходам куда деваться?» — написал читатель.

Он добавил, что местные жители намерены обратиться в прокуратуру и правительство.

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