09:21
USD 69.74
EUR 79.24
RUB 1.05
Агент 024

В столичной школе № 3 не включили отопление. Дети мерзнут

В средней школе № 3 Бишкека не подключили отопление. Дети мерзнут. Об этом 24.kg сообщили родители учеников.

По их словам, накануне начала новой четверти в родительские чаты прислали сообщения, чтобы они теплее одевали детей, потому что в учебном заведении нет отопления.

«Сократили продолжительность уроков до 35 минут. Детки мерзнут. Нам сказали, что произошла авария, но когда ее устранят, неизвестно», — отметили родители.

Как заявила 24.kg директор школы Гульмира Мусиева, авария произошла на теплотрассе на территории, а не в самом учебном заведении.

«Мы сразу составили дефектный акт, отправили сообщение по всем инстанциям. Насколько мне известно, ГорФУ выделило средства и уже в понедельник ОАО «Бишкектеплосеть» начнет ремонтные работы», — добавила она.

Директор заметила, что в школе комфортная температура.

«Немного прохладно в классах с утра, однако уже к обеду температура поднимается до 22 и выше градусов», — подчеркнула она.

Чтобы стать «агентом 024», вы можете сообщить новость, отправив ее в WhatsApp или Telegram по телефону 0555312024.
Ссылка:
просмотров: 234
Версия для печати
Материалы по теме
В городе Ош дома к отоплению подключат 5 ноября
Отопление бишкекчанам начнут подавать 1 ноября
Хорошая новость. Мэр Бишкека распорядился подать отопление в дома горожан
В мэрии Бишкека рассказали, когда в квартиры горожан начнут подавать тепло
Котельные города Ош готовы к отопительному сезону
О готовности части котельных к зиме отчиталась мэрия Бишкека
Отопление в Бишкеке начнут отключать 19 марта
Мэрия Бишкека определит дату отключения отопления после 25 марта
Бишкектеплосеть решает, как произвести перерасчет за отопление
Бишкекчане чаще всего жаловались в сall-центр мэрии на отопление
Популярные новости
Мат в&nbsp;детской газете. Родители бишкекских школьников возмущены Мат в детской газете. Родители бишкекских школьников возмущены
Проблесковые маячки машины патрульной милиции сбили с&nbsp;толку водителей Бишкека Проблесковые маячки машины патрульной милиции сбили с толку водителей Бишкека
Пьяный водитель развлекал полицейских частушками, пока они составляли протокол Пьяный водитель развлекал полицейских частушками, пока они составляли протокол
Солдат ГСИН заставляют рубить деревья у&nbsp;дома офицера Солдат ГСИН заставляют рубить деревья у дома офицера
Бизнес
Успейте купить смартфон со&nbsp;скидкой! Успейте купить смартфон со скидкой!
Футбольный матч Кыргызстан&nbsp;&mdash; Япония. Включайте O!TV сегодня в&nbsp;17.15 Футбольный матч Кыргызстан — Япония. Включайте O!TV сегодня в 17.15
Более&nbsp;2,7 миллиона пассажиров обслужило ОАО &laquo;МАМ&raquo; за&nbsp;девять месяцев Более 2,7 миллиона пассажиров обслужило ОАО «МАМ» за девять месяцев
Пожарный расчет и&nbsp;запах дыма. Как прошли учения в&nbsp;бизнес-центре &laquo;Асыл-Таш&raquo; Пожарный расчет и запах дыма. Как прошли учения в бизнес-центре «Асыл-Таш»
15 ноября, пятница
09:00
Дело Атамбаева. Начинается суд по незаконному освобождению Азиза Батукаева Дело Атамбаева. Начинается суд по незаконному освобожде...
08:42
Суд по делу Батукаева. Атамбаеву предъявлено обвинение только по одному эпизоду
08:38
Почему Всевышний помилует начальника, рассказывают ученикам второго класса
08:31
Александр Крестинин: В матче со сборной Японии мы сыграли здорово
08:26
В столичной школе № 3 не включили отопление. Дети мерзнут
14 ноября, четверг
23:53
Гибкий смартфон Motorola RAZR представили официально
23:43
Яркие моменты футбольного матча Кыргызстан — Япония
23:27
Даешь цифровизацию! Депутаты предлагают ввести онлайн-образование
23:06
Сногсшибательная россиянка, которая покоряет мир каратэ