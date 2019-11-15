В столичной школе № 3 не включили отопление. Дети мерзнут

В средней школе № 3 Бишкека не подключили отопление. Дети мерзнут. Об этом 24.kg сообщили родители учеников.

По их словам, накануне начала новой четверти в родительские чаты прислали сообщения, чтобы они теплее одевали детей, потому что в учебном заведении нет отопления.

«Сократили продолжительность уроков до 35 минут. Детки мерзнут. Нам сказали, что произошла авария, но когда ее устранят, неизвестно», — отметили родители.

Как заявила 24.kg директор школы Гульмира Мусиева, авария произошла на теплотрассе на территории, а не в самом учебном заведении.

«Мы сразу составили дефектный акт, отправили сообщение по всем инстанциям. Насколько мне известно, ГорФУ выделило средства и уже в понедельник ОАО «Бишкектеплосеть» начнет ремонтные работы», — добавила она.

Директор заметила, что в школе комфортная температура.

«Немного прохладно в классах с утра, однако уже к обеду температура поднимается до 22 и выше градусов», — подчеркнула она.

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