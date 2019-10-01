Из-за строительства велодорожки могут погибнуть деревья

От Южной магистрали до села Орто-Сай вдоль улицы Байтика Баатыра мэрия хочет построить велодорожку. Но это может стать причиной гибели деревьев. Об этом 24.kg сообщил читатель.

По его словам, сейчас муниципальные службы завозят грунт для создания подушки для будущей дорожки.

«Она пройдет между двумя рядами деревьев от парка Победы. Грунт завозят, пытаются трамбовать, засыпают корни. В будущем там будет асфальт. Эти деревья неминуемо погибнут», — написал читатель.

Он отметил, что, по его данным, проект велодорожки еще на стадии разработки, с местными жителями не проводили общественные обсуждения, однако работы уже начаты.

«Но это прямое нарушение законодательства. Почему муниципалитет игнорирует его требования?» — спросил читатель.

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