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Агент 024

Полив деревьев в Бишкеке обернулся «дождем» в подземке

Обещания, тушение «пожаров» и несогласованность служб — таков вывод из реакции мэрии на жалобы горожан. Муниципалитету не хватает то ли сил, то ли желания, чтобы предупредить проблемы, осложняющие жизнь бишкекчан.

1Вода с потолка

«Если льется на голову вода — не беда» — на мотив песенки Винни-Пуха можно петь пешеходам, переходящим улицу Байтика Батыра в 10-м микрорайоне по подземному переходу. В мэрии установили причину потопа — сотрудники Бишкекзеленхоза сверху поливали насаждения.

«Администрация Октябрьского района предпринимает все необходимые меры по устранению протечки потолка в подземном пешеходном переходе в будущем», — заверили в муниципалитете.

Хорошо, хоть не разъяснительную беседу с подземкой проводят... 

2Кому ПДД нарушать можно

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Читатели часто жалуются на нарушение общественным транспортом Правил дорожного движения. Последний случай зафиксирован на проспекте Манаса. Троллейбус повернул со второго ряда.

«На данном участке расстояние между улицами очень короткое, водителям троллейбусов № 2 и № 14 трудно пристроиться к первой полосе. Тем не менее с водителями ведутся работы по соблюдению ПДД», — сообщили в муниципалитете.

3Тротуар будет, только ждите

В следующем году обещают отремонтировать тротуар на улице Киевской возле Кыргызско-Российского (Славянского) университета. На его плачевное состояние пожаловался читатель. Он добавил, что в учебное заведение часто привозят гостей. Как тут не воскликнуть «За державу обидно!»

4Бордюры поставят новые

Бдительные горожане сообщили, что на улице Боталиева пропали бордюры. Оказалось, что их не украл злоумышленник, а демонтировали подрядчики, ремонтировавшие дорогу.

Бордюры оказались некачественными. Еще один дефект, выявленный на улице, – лотки.

В мэрии отметили, что подрядчик установит новые «в ближайшие дни».

5Тариф не повышали

Уже неоднократно поступали жалобы от горожан на повышение тарифа на холодную воду. В один «прекрасный» день в их платежках появляются новые суммы или уведомление о повышении оплаты. Как это произошло в доме на улице Шабдана Баатыра (бывший проспект Чуй).

Однако в Бишкекводоканале продолжают убеждать, что тарифы не менялись с 2009-го года, а повышение связано с приведением оплаты в соответствие нормам потребления.

Если нет счетчиков, то расход определяется по утвержденным нормам водопотребления.

В многоэтажных жилых домах с водопроводом, канализацией, ваннами, горячим водоснабжением она составляет 310 литров в сутки

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Кстати, тариф все-таки хотят повысить. Мэрия говорит, что это крайняя необходимость: убытки Бишкекводоканала растут, коммуникации ветшают и средств на их обновление не хватает. Дело теперь за малым — получить согласие депутатов Бишкекского городского кенеша. А пока предприятие решило навести порядок в своем хозяйстве и выявить абонентов, которые платят меньше положенного нормами.

Еще одна жалоба на работу предприятия поступила от жителей «Пишпека» — вода затопила тротуар.

Однако в водоканале от проблемы открестились: сети по указанному адресу им не принадлежат.

«Они находятся на балансе станции Пишпек. Выяснилось, что там промывали водопроводные сети 2 дня», — сообщили в мэрии.

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