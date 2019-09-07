Полив деревьев в Бишкеке обернулся «дождем» в подземке

Обещания, тушение «пожаров» и несогласованность служб — таков вывод из реакции мэрии на жалобы горожан. Муниципалитету не хватает то ли сил, то ли желания, чтобы предупредить проблемы, осложняющие жизнь бишкекчан.
1Вода с потолка
«Если льется на голову вода — не беда» — на мотив песенки Винни-Пуха можно петь пешеходам, переходящим улицу Байтика Батыра в 10-м микрорайоне по подземному переходу. В мэрии установили причину потопа — сотрудники Бишкекзеленхоза сверху поливали насаждения.
«Администрация Октябрьского района предпринимает все необходимые меры по устранению протечки потолка в подземном пешеходном переходе в будущем», — заверили в муниципалитете.
Хорошо, хоть не разъяснительную беседу с подземкой проводят...
2Кому ПДД нарушать можно
«На данном участке расстояние между улицами очень короткое, водителям троллейбусов № 2 и № 14 трудно пристроиться к первой полосе. Тем не менее с водителями ведутся работы по соблюдению ПДД», — сообщили в муниципалитете.
3Тротуар будет, только ждите
В следующем году обещают отремонтировать тротуар на улице Киевской возле Кыргызско-Российского (Славянского) университета. На его плачевное состояние пожаловался читатель. Он добавил, что в учебное заведение часто привозят гостей. Как тут не воскликнуть «За державу обидно!»
4Бордюры поставят новые
Бдительные горожане сообщили, что на улице Боталиева пропали бордюры. Оказалось, что их не украл злоумышленник, а демонтировали подрядчики, ремонтировавшие дорогу.
Бордюры оказались некачественными. Еще один дефект, выявленный на улице, – лотки.
В мэрии отметили, что подрядчик установит новые «в ближайшие дни».
5Тариф не повышали
Уже неоднократно поступали жалобы от горожан на повышение тарифа на холодную воду. В один «прекрасный» день в их платежках появляются новые суммы или уведомление о повышении оплаты. Как это произошло в доме на улице Шабдана Баатыра (бывший проспект Чуй).
Однако в Бишкекводоканале продолжают убеждать, что тарифы не менялись с 2009-го года, а повышение связано с приведением оплаты в соответствие нормам потребления.
Если нет счетчиков, то расход определяется по утвержденным нормам водопотребления.
В многоэтажных жилых домах с водопроводом, канализацией, ваннами, горячим водоснабжением она составляет 310 литров в сутки
повысить. Мэрия говорит, что это крайняя необходимость: убытки Бишкекводоканала растут, коммуникации ветшают и средств на их обновление не хватает. Дело теперь за малым — получить согласие депутатов Бишкекского городского кенеша. А пока предприятие решило навести порядок в своем хозяйстве и выявить абонентов, которые платят меньше положенного нормами.
Еще одна жалоба на работу предприятия поступила от жителей «Пишпека» — вода затопила тротуар.
Однако в водоканале от проблемы открестились: сети по указанному адресу им не принадлежат.
«Они находятся на балансе станции Пишпек. Выяснилось, что там промывали водопроводные сети 2 дня», — сообщили в мэрии.
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